Pochi giorni d'attesa e sarà debutto al Forum per Pallacanestro Biella

Prima partita ufficiale al Forum e sarà un debutto casalingo per i rossoblù di coach Andrea Zanchi che sabato prossimo 11 settembre alle 18 affronteranno nel primo derby stagionale la JB Monferrato per il primo turno della Supercoppa.

Sarà l’occasione probabile per il debutto anche della guardia americana TJ Cromer ma soprattutto anche per il rientro al Forum dei tifosi anche se la capienza è stata ridotta. I biglietti al prezzo unico di 5 euro per i settori primo anello numerato blu e verde, saranno messi in vendita giovedì giovedì mattina esclusivamente online sul portale di Vivaticket.

Per accedere al palazzetto è obbligatorio essere in possesso del Green Pass (non sono ammessi altri certificati - solo i minori di 12 anni e gli esenti dalla vaccinazione non sono tenuti a presentarlo), mentre all'interno della struttura è obbligatorio il distanziamento e l'uso della mascherina.