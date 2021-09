Conto alla rovescia per l’inizio della decima edizione del Tor Des Geants

Manca ormai pochissimo alla partenza della decima edizione del Tor des Geants. La competizione di corsa in montagna, considerata da molti “il trail più arduo al mondo”, celebra il primo decennale. E proprio per festeggiare la decima edizione sono previste quattro distanze: Tor 450, la Tor 330, Tor 130 e Tor 30. In tutto 1.769 i partecipanti provenienti da tutto il mondo, tra i quali 71 biellesi.

Nel dettaglio:

Tor450 – Tor Des Glaciers (65 concorrenti da 24 paesi, 1 biellese).

E' la gara fisicamente più impegnativa, che attraverso 34 comuni e per poter accendere a questa prova è necessario aver completato almeno un’edizione del Tor330 in un tempo inferiore a 130 ore. Gli atleti dovranno affrontare un percorso di 450 km e 32 mila metri di dislivello in un tempo massimo di 190 ore (entro le ore 18 di sabato 18 settembre), la partenza è prevista venerdì 10 alle 20:00.

Tor330 – Tor Des Geants (823 concorrenti da 49 paesi, tra cui 12 biellesi)

È la gara principale, che coinvolge il maggior numero di atleti. Si tratta di un percorso di una lunghezza complessiva di 330 km e 24 mila metri di dislivello, la partenza da Courmayeur è fissata il 12 settembre e il tempo massimo previsto è di 150 ore (entro le 18 del 18 settembre).

Tor130 – Tot Dret (354 concorrenti da 21 nazione, 9 biellesi)

E lunga 130 chilometri, ha 12 mila metri di dislivello, la partenza è da Gressoney Saint-Jean martedì 14 settembre alle ore 21. Il tempo massimo per completare la corsa è di 144 ore (entro le 17 di giovedi 16 settembre).

Tor30 – Passage au Malatrà (527 concorrenti da 14 nazioni, 49 biellesi )

E' la prova più breve ma non per questo meno impegnativa. Si gareggerà su di un percorso di 30 km e 2300 metri di dislivello. La partenza del Tor30 è da Saint-Rhemy en Bosses, sabato 18 settembre alle 10, il tempo massimo per completare la gara è di 8 ore, quindi entro le 18:00 dello stesso giorno.