Biella 4 Racing, classe conquistata al Città di Torino: Rizzo con Parracone 1° in RA5N

La 36^ edizione del Rally Città di Torino va in archivio, e per la Scuderia Biella 4 Racing arriva un successo di classe grazie al navigatore Fabrizio Rizzo, che dettava le note ad Igor Parracone.

L’equipaggio targato Alma Racing, al via su Suzuki Swift, si aggiudica infatti la classe RA5N, anche se alcuni problemi alla vettura gli hanno impedito di puntare ad un buon piazzamento nella classifica generale, che li vede concludere in novantaquattresima posizione assoluta. Per loro comunque punti importanti in chiave Coppa Rally di Zona 1, che li avvicina ad ottenere il pass per la finale, anche se manca ancora un appuntamento per chiudere i punteggi validi alla qualificazione.

“Siamo molto amareggiati per l’andamento della gara”, esordisce Fabrizio Rizzo, “eravamo partiti molto carichi e sulla prima prova di Monastero abbiam fatto segnare il 64° tempo assoluto. Ma i guai alla vettura sono iniziati già a metà della seconda prova di Mezzenile, con problemi alla frizione, cosa che ci ha anche deconcentrato e fatto commettere un errore che ci faceva perdere altri secondi. Sulla terza prova, il Col del Lys, oltre al problema alla frizione si è aggiunto un surriscaldamento ai freni che ci ha ulteriormente rallentato nel nostro passo gara. Sul secondo giro di prove”, prosegue il navigatore B4R, “abbiamo solo badato a portare la vettura al traguardo, per centrare i punti della Coppa Rally di Zona. Siamo molto arrabbiati per non aver potuto fare un buon risultato. Un ringraziamento va comunque alle nostre due scuderie, Biella 4 Racing ed Alma Racing, e il mio plauso personale ad Igor per la caparbietà con cui ha voluto portare al termine il rally”.