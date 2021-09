Solidarietà dal viceministro allo Sviluppo Economico Pichetto a Tajani.

Riceviamo e pubblichiamo: <La mia solidarietà al coordinatore nazionale Antonio Tajani per le intimidazioni ricevute. I dirigenti di Forza Italia sono vittime dell'ennesima intimidazione: una escalation di violenza e odio che non minera' la nostra azione politica. Il nostro avversario e' il Covid : questo scontro tra chi è favorevole all'obbligo vaccinale e chi vi si oppone non è più ammissibile>.