A Campiglia Cervo sfida a due tra il sindaco uscente Piatti e il candidato Mazzuchetti

Sarà sfida a due a Campiglia Cervo: il sindaco uscente Maurizio Piatti se la vedrà con la lista civica Voci in Valle di Riccardo Mazzuchetti. Il primo cittadino si presenterà sotto le insegne della Lista per la Bursch.

“In questi anni tanto è stato realizzato, lasciamo un comune al passo con i tempi ma non basta – sottolinea Piatti – C'è ancora molto da fare: vorrei completare alcune opere che abbiamo iniziato come il completamento degli interventi di ripristino dei danni dovuti all'alluvione, l'opera di metanizzazione di tutto il territorio e il progetto della fibra ottica verso cui c'è grande interesse. L'obiettivo? Migliorare i servizi esistenti e darne sempre di più ai cittadini così da migliorare la vita di chi abita in alta valle”. Con Piatti saranno candidati Grazia Mangili, Pietro Grosso Nicolin, Daniela Casale, Enrico Gobbi, Maria Martinazzo Sartor, Pierluigi Touscoz, Viola Penna, Rossana Longo, Claudio Moscatoba e Lorenzo Norza.

Mazzuchetti, invece, sarà alla guida della lista avversaria che vede tra le sue fila: Martina Adamo, Barbara Albertazzi Isipet, Alessandra Bindi, Giorgia Cabiddu, Andrea Gobbi, Piergiorgio Magnani Ghisò, Guido Strona e Massimo Zamperone.

“Avremo l’occasione di far sentire nuove voci a Campiglia, con l’obiettivo di mettere a servizio della comunità il proprio tempo – commenta Mazzuchetti - La riconoscenza per questo territorio ci ha spinto a creare questo gruppo e devolveremo alle casse comunali tutti i compensi spettanti alle varie cariche amministrative. Alla gratuità dell'impegno uniamo l’ascolto e il dialogo costante con tutti i cittadini e coloro che operano, vivono o desiderano stabilirsi in valle. La manutenzione del territorio, il mantenimento del presidio scolastico, l’attenzione per tutte le attività, la promozione turistica e l’incentivazione alla residenzialità, costituiscono i punti fondanti del nostro impegno”.