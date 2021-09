Mottalciata: Sabato 11 e domenica 12 settembre torna l’Open Day Caseifici Agricoli

Sabato 11 e domenica 12 settembre torna l’attesissimo Open Day alla Fattoria Prato delle Cicogne per gustare i migliori prodotti locali e far giocare i bimbi in compagnia degli animali della fattoria. Anche in questa occasione, il programma è ricco di attività divertenti e gustose: dalle ore 10,45 si potrà accedere all’azienda, così da poter incominciare ufficialmente alle ore 11,15 con il primo immancabile laboratorio “Conosci gli animali della fattoria?”, dove una guida esperta porterà i più piccoli e i loro accompagnatori a conoscere più da vicino gli animali della fattoria. Si potranno accarezzare le caprette, dare le carote agli asinelli, toccare gli abitanti del pollaio, e incontrare i simpaticissimi maialini con cui scattare tantissime foto.

Per tutelare il benessere degli animali, i posti sono limitati, quindi è indispensabile prenotare in anticipo. Alle ore 11,30 arriverà il Little Street Food, un “cheese corner” da leccarsi i baffi dedicato ai migliori formaggi dell’azienda, ai saporiti arrosticini e ad una serie di prodotti preparati da una macelleria locale.

Per chi vorrà godere anche delle attività pomeridiane, nella pausa pranzo sarà possibile mangiare al sacco e fare un allegro pic-nic in fattoria.

Nel primo pomeriggio, la giornata proseguirà con altri fantastici laboratori! Alle ore 14,30 “Il Piccolo Casaro” insegnerà ai più piccoli le tecniche della caseificazione, scoprendo, divertendosi, come dal latte si arriva al formaggio, mentre alle 15,30 ritornerà a “Conosci gli animali della fattoria?”, il tour guidato per osservare più da vicino i bellissimi animali dell’azienda.

Alle ore 16 l’ultimo - ma non meno importante - laboratorio dell’Open Day: “Cuoco Pasticcione”, un simpatico minicorso di cucina per bambini, in cui verrà realizzato un gustoso dolce a base di formaggio, senza cottura. La giornata si chiuderà alle 18, ripetendosi sia il sabato che la domenica.

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati: la prenotazione è necessaria per tutti i laboratori, durante i quali è indispensabile indossare la mascherina (così come nei luoghi al chiusi).Per partecipare, è importante esibire il green pass. Inoltre, per tutelare partecipanti e animali, i bambini non dovranno mai essere lasciati soli.

Per info e prenotazioni:

Fattoria Prato delle Cicogne, Località San Silvestro, Mottalciata (BI).

Tel: 371 4483 856

Evento Facebook: https://fb.me/e/XOIY4bFV