Settembre: Si torna a camminare insieme al CAI Biella

Domenica escursione in Val d’Ayas con il CAI Biella - Foto pagina Facebook CAI Biella

Settembre, le vacanze per molti sono finite e si torna alla quotidianità. In settimana il lavoro ma nel week-end la montagna chiama!

E allora assecondiamola. Il Gruppo escursionistico ci propone per domenica 12 settembre una bella escursione in Val d’Ayas. La meta è il Bivacco Città di Mariano in un angolo ancora incontaminato nel massiccio del Rosa.

Ricordiamo che per motivi legati alle normative Covid i partecipanti possono essere massimo 20.

Per iscriversi e avere info rivolgersi in segreteria 01521234 oppure al capofitta Toni Matarazzo 3382929261 in orari serali.

Ricordiamo anche che sabato 11 settembre si terrà la tradizionale festa del Rifugio Delfo e Agostino Coda.