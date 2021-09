L’estate pollonese volge al termine, ecco l’ultimo appuntamento in programma

Gli eventi organizzati da Pro Loco Pollone e Biblioteca “B. Croce” per l’estate pollonese, si concludono con l’appuntamento di venerdì 10 settembre alle 21 con l’incontro in piazza Delleani con la Dottoressa Monica Gasparini, autrice di “Parole Bianche”, edito da Smasher e uscito giusto in tempo per diventare una lettura della scorsa estate.

Gasparini è una scrittrice biellese conosciuta ed apprezzata, che ha esordito scrivendo racconti brevi e collezionando nel corso degli anni premi e riconoscimenti incoraggianti. Conosciuta anche all’estero, è coautrice della guida “111 Luoghi di Biella che devi proprio scoprire”, volume già presentato a Luglio durante la rassegna pollonese.

L’ appuntamento interessante e curioso per la personalità dell’autrice e per i temi legati al rapporto tra etica e scienza di estrema attualità, sarà presentato dal direttore de “Il Biellese” Silvano Esposito.