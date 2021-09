Gaglianico saluta l'estate con un concerto da non perdere

Sabato 11 settembre alle 21, presso l’anfiteatro comunale di Gaglianico, in Piazza della Repubblica l’ amministrazione comunale di Gaglianico saluterà un estate di eventi iniziati con il concerto della banda a giugno che ha visto alternarsi gruppi di artisti biellesi in esibizioni musicali spaziando dal rock al blues al pop. La serata inizia con la presentazione del libro “Evoluzioni dell’anima “ di Sabrina Girardo accompagnata alla chitarra da Elvis Lo Console con la lettura di alcuni pezzi e con delle sonorità di Elvis.

Seguiranno Nicola Boschetti con la sua chitarra che ci guiderà con Marcello Mantovani in un viaggio musicale con brani italiani e stranieri, a chiudere la serata Cinzia Tomasi e Zaccaria Roj (chitarra e basso) ci presenteranno il loro ultimo album “Memories and visions “ che raggruppa brani come “Store sunset on elvo valley “ e “Memories of the forgiven road “ che ci portano nei boschi e nelle valli del nostro Biellese.