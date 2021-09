“Caccia al papà perfetto”, primo romanzo della biellese Maddalena Comello

A 24 anni Maddalena Comnello, di Candelo, ha scritto il suo primo romanzo: <Caccia al papà perfetto>.

Il libro racconta la storia di Stella e Alice, due ragazze innamorate che hanno il desiderio di diventare mamme ma né la biologia né la legge è dalla loro parte. Per poter coronare il loro sogno devono trovare una soluzione alternativa: l’annuncio per trovare un dogsitter per la loro cagnolina Luna sembra l’occasione ideale per mettere alla prova dei potenziali papà. In un turbinio folle di incontri, colloqui di lavoro, cene di famiglia, vicini impiccioni, pianti e risate, Maddalena fa riflettere il lettore su un tema di grande attualità quale l’adozione in Italia da parte, e non solo, di coppie dello stesso sesso dando però grande spazio all’ironia e alla leggerezza che caratterizzano il tono generale della storia.