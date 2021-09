Addio, piccolo angelo, Vercellese in lutto per la morte di un bimbo di poche settimane (foto di repertorio)

C'è grande dolore, a Trino, per la morte in culla di un bimbo di poche settimane. Sono moltissimi i concittadini che, in questi giorni, si stanno stringendo alla famiglia del bambino mancato improvvisamente.

La morte del piccolo risale a qualche giorno fa: oggi sono comparsi i manifesti funebri che annunciano le esequie per venerdì alle 11 in chiesa parrocchiale. A piangere il piccolo sono i genitori, le due sorelline e il fratellino, gli zii, i nonni e molti concittadini, fortemente colpiti dal dramma che è toccato alla famiglia.

«E' volato in cielo un piccolo angelo», hanno scritto molti concittadini sui social condividendo il dramma della famiglia del piccolo.