Ad Oropa il pellegrinaggio delle Confraternite

Una bellissima giornata in comunione e in presenza quella vissuta dalle confraternite del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e del Veneto che si sono ritrovate sabato 4 settembre al Santuario di Oropa per il pellegrinaggio dei sodalizi in occasione del V Centenario dell'Incoronazione della Vergine Nera. Ad una settimana dall’Incoronazione si sono ritrovate ai piedi della Madonna di Oropa, 370 tra consorelle e confratelli in rappresentanza di 52 confraternite per un evento già in programma nel 2020 ma poi rinviato a causa dell’emergenza pandemica.

Enzo Clerico, Coordinatore delle Confraternite del Piemonte e priore della Confraternita della SS.ma Trinità di Graglia, che ha organizzato l’evento, nel portare i saluti del Presidente della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, Francesco Antonetti, ha sottolineato la grazia di questo intenso momento di fede che ha permesso di radunare ad Oropa tanti sodalizi dopo 18 mesi in cui molte attività confraternali si erano drasticamente interrotte a causa della pandemia. L’evento è stato presieduto dal vescovo di Biella Roberto Farinella, che ha celebrato la Santa Messa, prima dell’omaggio floreale delle confraternite alla Madonna in ringraziamento del pellegrinaggio e della foto ricordo sul sagrato della Basilica superiore.