Basket Supercoppa LNP: al via la vendita dei biglietti per l'esordio dei rossoblù

Ci siamo quasi! Ancora pochi giorni e per i tifosi rossoblù è in arrivo il primo match casalingo della stagione e la possibilità di ammirare i propri beniamini, in un Biella Forum finalmente a porte aperte.

Ricordiamo inoltre a tutti i tifosi che, in ottemperanza alle normative anti Covid 19, per accedere al palazzetto è obbligatorio essere in possesso del green pass (non sono ammessi altri certificati - solo i minori di 12 anni e gli esenti dalla vaccinazione non sono tenuti a presentarlo), mentre all'interno della struttura è obbligatorio il distanziamento e l'uso della mascherina.