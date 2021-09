TeamVolley, una conferma e due rientri per coach Preziosa

Ormai è quasi completo il mosaico che compone il roster del bonprix TeamVolley di Serie C. Il gruppo-squadra agli ordini di coach Fabrizio Preziosa si rafforza con un'altra conferma e con due graditissimi rientri. La conferma riguarda Francesca Peruzzo (centrale), mentre a vestire nuovamente i colori biancoblù sono Letizia Gualinetti (banda/opposto) e Giulia Barbonaglia (centrale). Letizia aveva iniziato la scorsa stagione con le compagne (disputando però solo il primo match di campionato) poi era partita per il Progetto Erasmus in Spagna. Giulia, sempre per motivi di studio, aveva deciso di concedersi una sorta di anno sabbatico e concentrarsi sull'Università.

«Sono molto felice per questa riconferma - ammette Francesca Peruzzo -. L'anno scorso abbiamo disputato una buona stagione, cosa che all'inizio non era per nulla scontata, e nonostante i “tira e molla” legati alla questione Covid. Speriamo che quest'anno tutto rientri nella norma e soprattutto che possa tornare il pubblico al palazzetto dello sport di Lessona, ci è mancato davvero tanto. Personalmente non vedevo l'ora di tornare in palestra, spero di migliorare ancora, ora che conosco praticamente tutte le mie compagne, mentre lo scorso anno arrivavo un po' da outsider, e sono sicura che ci aspetta una bella stagione in cui potremo dimostrare molto».

Letizia Gualinetti ha i colori biancoblù impressi nel Dna, una passione di famiglia: «Dopo sette mesi sono tornata finalmente in palestra. Ho trovato lo stesso clima di quando sono partita ed è stato bello rivedere le mie compagne, dal momento che non ci sono stati grandi cambiamenti all'interno della squadra. Sono contenta di tornare ad allenarmi anche se da gennaio in avanti non so ancora dove mi porteranno i miei studi. In ogni caso, posso dire di essere molto motivata e mi ha fatto piacere vedere che lo sono anche le altre ragazze. Sono anche molto felice di tornare a lavorare con questo staff fatto di veri professionisti. Il mio obiettivo personale resta sempre quello di migliorarmi ed essere utile alla squadra e al TeamVolley».

«Sono felice di ritrovare le miei vecchie compagne e di poter tornare a far parte di questo gruppo in cui mi sono trovata benissimo - spiega Giulia Barbonaglia -. L'anno senza pallavolo è stato davvero difficile, non mi sembra vero di essere tornata in palestra ad allenarmi per preparare la prossima stagione. Farò il massimo per dare il mio contributo e arrivare con il TeamVolley quanto più lontano possibile».

Coach Fabrizio Preziosa non nasconde la sua soddisfazione per il gruppo che sta prendendo forma: «Peruzzo l'anno scorso ha dato grande sostanza e livello agonistico in partita, con lettura delle situazioni-gara che ci ha permesso di dare efficacia al sistema di muro-difesa su cui basiamo il nostro modo di giocare, quindi sono molto contento della sua conferma che ci fa ripartire da una base molto solida. Quello di Gualinetti è un rientro importantissimo, finché avrà tempo e modo nella gestione dei suoi impegni scolastici/lavorativi ci darà una grande mano sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello caratteriale, in quanto va a dare qualità all'intero reparto degli attaccanti di palla alta oltre a dare esempio alle pari ruolo più giovani. Barbonaglia è un ritorno graditissimo e molto interessante per quanto aveva fatto intravedere nell'annata interrotta dal Covid: ci dà caratteristiche fisiche esplosive per completare un reparto di centrali di ottimo livello».