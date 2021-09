Splendido weekend per i piloti di Rally & Co

Ottimo weekend quello appena trascorso per i portacolori della scuderia biellese Rally & Co al Rally Città di Torino.

Un solo equipaggio al via nel Rally storico ma grande risultato per Dino Vicario e Fausto Bondesan che a bordo della loro Ford Escort RS 2000 hanno agguantato la seconda posizione assoluta dopo una lunga battaglia con Sordi che a metà gara era davanti a Vicario che dice: “Una bella gara la nostra costantemente in lotta per la seconda posizione contro Sordi sulla Porsche 911, la vettura ha marciato come un orologio. Siamo veramente soddisfatti e pronti per la gara di Campionato italiano all'Isola d'Elba di fine mese".

Nel Rally Moderno la coppia Faletto e Sirro sulla piccola Peugeot 106 sono arrivati in 88°posizione assoluta ma secondi di classe A5 una posizione comunque soddisfacente anche se un po stretta la loro.