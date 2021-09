Nuova sfida per Leonardo De Grandi a Lonato del Garda

Weekend di go kart quello appena trascorso per il piccolo portacolori della scuderia Rally & Co Leonardo De Grandi di soli 8 anni. Undicesimo appuntamento del KSC a Lonato del Garda sulla pista South Garda Karting impegnativa e famosa a livello internazionale. Presenti in gara piloti con molta esperienza anche nel campionato mondiale con i quali il giovane ha dovuto battagliare riuscendo in più occasioni a sopravanzarli a suon di sorpassi da brivido.

Nelle qualifiche ha ottenuto l'undicesima piazzola che diventa in gara 1 la decima posizione, mentre nella finale chiude in ottava posizione che diventa 15° a causa di una penalità inflitta al piccolo De Grandi. Grande delusione per il giovane mitigata come sempre dall'affetto di papà Luca mamma Giada e del team Ghidella.