Cesare nel The Royal Diamond for Essense Let’s Coffee, ecco il programma del weekend

Grande successo di partecipazione domenica al Gc Cavaglià dove ha fatto tappa il The Royal Diamond for Essense Let’s Coffee (18 buche Stableford 3 categorie) che metteva in palio diamanti cerificati. Non assegnato invece il super premio (un auto Lotus Elise 240 Sport Final Edition) per chi avesse fatto hole in one alla buca 10.

Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Lorenzo Cesare Primule 36, 1° Netto Stefano Pastore Cavaglia' 40, 2° Netto Lucio Salogni Cavaglia' 39, 3° Netto Ludovico Paravella Cavaglia' 38. Seconda categoria: 1° Netto Cristiano Bongianino Cavaglia', 45 2° Netto Michele Azeglio Cavaglia' 42, 3° Netto Mauro Malinverni Cavaglia' 41. Terza categoria: 1° Netto Andrea Naborrini Cavaglia' 40, 2° Netto Concetta Giannantonio Cavaglia' 39, 3° Netto Alberto Cortivo Continental Verbania 38. 1° Ladies Giulia Meggiorin Cavaglia' 38. 1° Seniores Piero Ceresa Cavaglia'. Nearest to the pin maschile buca 6 Luigi Pautasso m. 2,63. Nearest to the pin femminile buca 6: Giulia Meggiorin m. 4,86.

Sabato si è giocata al Gc Cavaglià la Chiusano Golf Cup by Federgolf Piemonte (18 buche Stableford 3 categorie) circuito che da quest’anno ha come charity partner la Fondazione Piemontese per Ricerca sul Cancro per sensibilizzare ed unire il discorso agonistico ludico a quello dell'impegno sociale legato ai temi della salute. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Filippo Fornera Cavaglia' 33, 1° Netto Cavaglia' 38, 2° Netto Marco Librasi Cavaglia' 35. Seconda categoria: 1° Netto Marco Zanetti Cavaglia' 39, 2° Netto Franco Panatero Cavaglia' 35. Terza categoria: 1° Netto Gianmario Rota Crema 45, 2° Netto Pierfrancesco Radaelli Cavaglia' 40. 1° Ladies Cavaglia' 38. 1° Seniores Alessandro Caffi Cavaglia' 40. Nearest to the pin maschile buca 6 Filippo Fornera m. 4,82. Proseguono gli eventi al Gc Cavaglià.

Mercoledì si giocherà la tappa del circuito Italian Majors (gara aperta anche ai non affiliati Green Pass a cui sarà riservata una categoria amici) previsti driving contest maschile e femminile e nearest to the pin unico. Il weekend si apre sabato con il ritorno del Challenge Soluzione Spa Jaguar Land Rover (18 buche, Stableford, 3 categorie). A fine gara dopo la premiazione seguirà rinfresco con pasta. Domenica farà tappa l’8° circuito GLP Solutions (18 buche, Stableford, 3 categorie). A fine gara dopo la premiazione seguirà rinfresco. Info ed iscrizioni 0161/966771 – segreteria@golfclubcavaglia.it.