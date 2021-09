Giovani e transizione ecologica, se ne parla in presenza con il PD Cossato: necessario il Green Pass

Il piacere di incontrarsi, parlare e confrontarsi sono aspetti irrinunciabili per il Circolo PD di Cossato, con l'adozione però delle giuste precauzioni. “E' questo il motivo che ci ha spinto a voler ricominciare a rivedersi per parlare di un tema come la transizione ecologica che oltre a essere attualissimo sarà anche il nostro futuro – spiegano - Il suggerimento è venuto da un nostro tesserato che ha sentito l'esigenza di sapere cosa pensassero i giovani su questo tema”.

Il dibattito avrà luogo in presenza giovedì 9 settembre, alle 19, nella sala dell'Arci Castello di Lessona e sarà trasmesso in diretta su Facebook. Al termine del dibattito (per chi vorrà) sarà organizzata un apericena a prezzo concordato. L'accesso è rivolto a chi è in possesso di regolare Green Pass ed è gradita la prenotazione ai numeri 329.2107414 o 389.5825637.