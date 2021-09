Da Zingaretti al premio Oscar Bardem: le star indossano Zegna alla Mostra del Cinema di Venezia

La settima arte torna protagonista al lido di Venezia. Tante le star presenti alla 78° edizione della Mostra del Cinema: tra queste, alcune hanno scelto di indossare abiti biellesi. Luca Zingaretti, ad esempio, ha scelto di indossare un total look Ermenegildo Zegna XXX: un abito su misura in lana con camicia in cotone tutto.

Il premio Oscar Javier Bardem, invece, ha optato per un completo su misura in lana mohair jacquard con fantasia iconica XXX con camicia in cotone e scarpe tutto Ermenegildo Zegna XXX. Sempre Zegna per Hell Raton Manuelito mentre l'attrice italiana Gabriella Pession ha vestito un tuxedo made by Ermenegildo Zegna XXX.