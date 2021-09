Ubriaco si schianta contro 4 auto in sosta e sfiora 3 passanti: strage sfiorata a Biella

Strage sfiorata a Biella. Intorno alle 3.30 di sabato 4 settembre un'auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Galileo Galilei: secondo le prime ricostruzioni il mezzo si sarebbe schiantato a forte velocità contro quattro veicoli in sosta e avrebbe sfiorato tre passanti che in quel momento stavano procedendo a piedi lungo la strada. Proprio quest'ultimi, dopo aver assistito a quanto accaduto, hanno allertato le forze dell'ordine che, in breve tempo, si sono portati sul luogo del sinistro.

L'impatto è stato notevole e i danni particolarmente ingenti: l'uomo alla guida, un 26enne visibilmente ubriaco e inconsapevole di ciò che era successo, non è rimasto ferito ed è stato sottoposto dagli agenti di Polizia al controllo alcolemico, il cui tasso è risultato di circa 1,76 mg/l, ben oltre il tasso consentito. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza insieme al ritiro della patente.