Maxi tamponamento alla rotonda di Borriana, strada chiusa verso Mongrando

Maxi tamponamento alla rotonda di Borriana nella prima mattinata di oggi, 7 settembre. A rimanere coinvolti, per cause da accertare, tre autoveicoli che hanno riportato danni importanti alle rispettive carrozzerie.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 per l'assistenza medica ai tre conducenti, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e il controllo della viabilità. Al momento la strada che da Mongrando conduce al comune di Borriana è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.