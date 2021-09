Lieto fine per il capriolo soccorso dalla Protezione Civile VIDEO

Cerrione, lieto fine per il capriolo soccorso dalla Protezione Civile

Vicenda a lieto fine per il capriolo ritrovato ieri mattina sulla strada tra Cerrione e Mongrando. Intorno alle 8 un residente ha infatti notato, a bordo strada, il povero animale a terra in evidente difficoltà e ha allertato gli operatori del recupero animali selvatici del Coordinamento di Protezione Civile territoriale di Biella che sono intervenuti prontamente.

Affidato alle cure dei medici veterinari, l’animale, un capriolo femmina adulto si è ripreso durante la mattinata e nel pomeriggio, come da protocollo, è stato rilasciato nella stessa area per poter far ritorno nei suoi boschi.

Il servizio di recupero animali selvatici è affidato in convenzione al Coordinamento della Protezione Civile territoriale di Biella che si occupa del recupero di animali selvatici vivi. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e può essere contattato al numero 015/8480804.