Tollegno: intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un anziano

E' successo intorno a mezzogiorno. I famigliari hanno dato l'allarme al Vigili del Fuoco e al 118 per recuperare un anziano di circa di 80 anni che forse per un malessere è caduto in una scarpata mentre tagliava l'erba. Immediato l'arrivo dei soccorsi e dell'ambulanza medicalizzata, che dopo i primi accertamenti sul posto, l'hanno portato all'ospedale per ulteriori controlli. Al momento dell'arrivo del 118 sembra che l'uomo avesse riportato solamente qualche contusione.