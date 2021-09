52enne investito da un'auto, momenti di paura nel centro di Biella

Momenti di paura a Biella per un investimento di pedone, avvenuto questa mattina all'angolo tra via Tripoli e Corso Risorgimento. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 52 anni circa sarebbe stato travolto da un'auto mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ad assistere alla scena molti passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118.

Proprio quest'ultimo ha assistito il malcapitato, rimasto lievemente ferito nell'impatto e trasportato in codice verde al Pronto Soccorso per la cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità.