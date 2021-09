Torna “Una domanda per autore” per gli studenti delle superiori del Piemonte

Il progetto nasce dalla volontà di fare sentire gli studenti “protagonisti” di cultura in un evento a loro espressamente dedicato, e di promuovere e ampliare la conoscenza e la lettura delle opere finaliste della XX edizione del Premio tra i giovani. Gli interessati sono invitati a formulare una domanda da rivolgere agli autori finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria, sul testo o gli argomenti in esso trattati.

Queste le opere in concorso: Giancarlo Liviano D’Arcangelo, con “L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità”; Sara Loffredi, con “Fronte di scavo”; Paolo Malaguti, con “Se l’acqua ride”; Giancarlo Michellone, con “Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l’antiskid” ; Gabriele Sassone, con “Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore”. Il concorso è rivolto ai singoli studenti; le domande dovranno essere inviate per iscritto e accompagnate da un breve audio/video (max 2 minuti) con il quesito corredato di un proprio breve commento. Per la partecipazione al concorso verranno riconosciute 15 ore di Pcto. Le domande dovranno essere consegnate alla Segreteria del “Premio Biella Letteratura e Industria” (Città Studi S.p.A., Corso Pella 2b, 13900 Biella) entro il 03 novembre 2021. Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere i finalisti e trarre spunti per le loro domande anche nel consueto appuntamento autunnale del Premio Biella, aperto al pubblico, in ottobre, e che quest’anno si terrà in una location speciale, la città di Alba, eletta nel 2021 Capitale della Cultura d’impresa.

L’evento avrà luogo presso il Pala Alba Capitale il 16 ottobre, alle ore 17 e sarà trasmesso anche in modalità streaming sul sito e sulle pagine social del Premio. La giuria selezionerà due domande per ogni opera finalista e procederà quindi ad individuare le domande vincitrici del concorso, che saranno premiate nel corso della cerimonia finale del Premio Biella Letteratura e Industria, il 20 novembre 2021.

Il primo classificato riceverà un premio di 300 euro e un paio di scarpe Yuool. Per il secondo classificato, un premio di 200 euro e un cappello baseball (Cappellificio Biellese 1935), e infine, per il terzo posto, 100 euro e una cuffia (Cappellificio Biellese). Confermato il sostegno anche del Rotary Club Viverone Lago con il Premio Rotary Club Viverone riservato al migliore elaborato prodotto dai finalisti del Concorso Scuole. In palio, un ulteriore premio di 300 euro.

La giuria sarà presieduta dal dirigente scolastico Maria Teresa Furci, e Stefano Aglietta, Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e composta da: Pier Francesco Gasparetto, presidente della Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria, cinque rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori, un giornalista per testata locale, un docente per ogni istituto scolastico e un rappresentante di VideoAstolfoSullaLuna.