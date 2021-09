Un mese di manifestazioni e mostre a sostegno di Biella Città Creativa

Presentato questa mattina a Palazzo Pella Arcipelago, il festival della creatività sostenibile in calendario a Biella dal 1 al 31 ottobre. E ad aprire il mese di manifestazioni e mostre a sostegno di Biella Città Creativa, sarà la prima edizione del Forum delle Città Creative Unesco in programma dal 1 al 3 ottobre. Tra i relatori di questo ultimo appuntamento ci sarà l'alpinista Reinhold Messner.

La tre giorni avrà come location Città Studi, il Teatro Sociale Villani e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto. Obiettivo dell'edizione <zero> di Arcipelago, è posizionare Biella sulla mappa del turismo culturale ma anche come destinazione residenziale. Nel programma di Arcipelago, oltre al Forun delle Città Creative Unesco, ci sono la presentazione del libro di Stafano Boccalini <La ragione delle mani>, l'inaugurazione della rassegna Arte al centro di una trasformazione responsabile e l'Unesco Day.

Presenti a Palazzo Pella, oltre al sindaco Claudio Corradino e all'assessore all'Unesco Barbara Greggio, il direttore dell'Uib Pier Francesco Corcione, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris, Paolo Naldini di Cittadellarte e Maria Paola Cometti della Camera di Commercio.

In collegamento streaming Enrico Vicenti Segretario generale Unesco Italia e Daniele Vimini vicesindaco di Pesaro, Città Creativa Unesco. Biella, è stata elogiata assieme a Carrara dal segretario generale Vicenti, per l'organizzazione del Forum delle Città Creative Unesco. <Per noi è un motivo di orgoglio – commenta l'assessore Greggio – ricevere i complimenti dal segretario generale. E' un motivo in più per impegnarci il più possibile>.