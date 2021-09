Tutti gli allievi del Liceo del Cossatese della zona di Cossato in sede centrale

Tutti in via Martiri della Libertà gli allievi del Liceo del Cossatese e della Vallestrona . Dopo anni di trasferimenti in vari spazi come la media Maggia e altri messi sempre a disposizione dal Comune, per la prima volta, tutti gli studenti della scuola di Cossato faranno capo da inizio anno alla sede centrale.

Emozionata la preside Tiziana Tamburelli. <Con le aule ricavate nei prefabbricati – spiega la dirigente – che sono arrivati l'anno passato per l'emergenza Covid, per la prima volta dopo tanto tempo siamo tutti qui. Finalmente abbiamo anche liberato tutti i laboratori che per forza erano usati come aule>.

All'appello manca ancora l'aula insegnanti, che sarà però il prossimo passo. <Adesso i docenti si trovano all'ingresso – commenta la preside - , ma visto quello che abbiamo passato negli anni prima del Covid che tutti gli anni dovevamo sapere all'ultimo dove sistemare alcune classi, direi che possiamo essere contenti>.