Parole al miele di Azzolina, Chiorino e Pichetto per la nuova scuola di Pray: “A misura di bambino”

Grande partecipazione domenica scorsa a Pray per la cerimonia inaugurale della Scuola dell'Infanzia intitolata alle figure di Achille e Lidia Burocco. Presenti molte autorità, sindaci della Valsessera e figure istituzionali che hanno condiviso sui propri canali social il proprio entusiasmo per la nuova struttura scolastica, a partire dallo stesso sindaco Gian Matteo Passuello: “La nuova scuola voluta, progettata, realizzata e arredata in ogni suo dettaglio la si deve alla generosità di in grande uomo, Achille Burocco, venuto a mancare giovedì scorso, ma il suo spirito era con noi. Grazie per quanto realizzato per Pray, che tanto ha amato e aiutato”.

Parole al miele sono state spese anche dall'ex ministro all'Istruzione Lucia Azzolina. “Una scuola magnifica nata grazie alla collaborazione di tutto il territorio, ma soprattutto grazie alla generosità dell’imprenditore filantropo Achille Burocco, che non solo ha fatto costruire una scuola innovativa, bella da tutti i punti di vista, ma ha voluto che le linee educative fossero quelle del metodo Montessori – sottolinea Azzolina - Ha anche finanziato la formazione delle insegnanti di questo nuovo gioiello del territorio biellese. Una scuola a misura di bambino”.

Una nota di gratitudine è stata spesa anche dall'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino: “Un ringraziamento immenso a Achille Burocco, purtroppo venuto a mancare nei giorni scorsi, per aver finanziato interamente il progetto. Un grande imprenditore biellese filantropo che ha sempre messo il nostro territorio al centro”. Per il viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto è stato “un momento di festa ma anche l’occasione per ricordare la grande generosità di un uomo che ha donato tanto al suo paese per renderlo sicuro, all’avanguardia e pronto ad accogliere le nuove generazioni che rappresentano il nostro futuro”.