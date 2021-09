Niente più protesta da parte dei ragazzi del Liceo Sella

Erano già stati decisi ora a luogo: l'appuntamento che si erano dati i ragazzi per chiedere chiarimenti e certezze a pochi giorni dall'inizio della scuola, in seguito alla chiusura dell'istituto per la presenza di amianto, era per domani mattina alle 10 davanti alla Provincia. Nel primo pomeriggio, hanno però deciso di annullare l'iniziativa di fronte ad alcuni dettagli in più arrivati dalla Provincia e dalla scuola.

In particolare, le prime faranno lezione in presenza, mentre fino al 31 ottobre le altre classi si alterneranno in Dad. Le prime inizialmente saranno accolte a Città Studi, dove si trovano le uniche aule pronte. Le altre location saranno successivamente la ludoteca, sempre Città Studi e il provveditorato. Nell'area Città Studi sarà anche allestita una tensostruttura provvista di riscaldamento.