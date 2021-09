Monitoraggio gratuito fino al 2023 per i pazienti Covid che sono stati ricoverati

Lo ricorda la Regione Piemonte che nei mesi scorsi ha approvato la delibera con la quale ha recepito le indicazioni previste dal decreto legge 73/2021 che riconosce appunto l’esenzione dal ticket per il percorso e la gestione in follow-up dopo la guarigione dei pazienti che, dopo aver contratto il Covid-19 in forma severa, sono stati ricoverati in ospedale.

Le risorse disponibili in Piemonte in totale ammontano a 4.447.014 euro. Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità sottolineano che si tratta di un ulteriore segnale di attenzione del sistema sanitario regionale nei confronti di coloro che hanno contratto il Covid19 nelle forme più severe, tali da richiedere il ricovero in ospedale. È un modo per accompagnarli in un percorso che, anche dopo la guarigione clinica, è importante continuare a monitorare, per garantire la salute dei nostri cittadini e individuare in modo tempestivo eventuali effetti o complicanze a medio e lungo termine che possono richiedere interventi sanitari.

L’esenzione deve essere richiesta all’Asl di residenza, presentando una certificazione rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica che attesti le condizioni previste dal Dl 73, ossia dimissioni in seguito ad un ricovero ospedaliero per Covid19. Sulla base della certificazione, l’Asl rilascia un attestato di esenzione (codice di esenzione regionale V021) che riporta la definizione della malattia con il relativo codice e le prestazioni fruibili in esenzione.

I principali esami e visite previsti sono Anamnesi e valutazioni, definite brevi (frequenza 3, 6, 12, 24 mesi) · Alanina Aminotransferasi (ALT) · Aspartato Aminotransferasi (AST) · Gamma Glutamil Transpeptidasi · Emocromo · Proteina C Reattiva · VES · Prelievo di sangue venoso · Creatinina · Tempo di Protrombina · Creatinina Clearance · Ferritina · Ferro · Emogasanalisi arteriosa sistemica · Prelievo di sangue arterioso · Prelievo di sangue capillare · Urine: esame chimico, fisico e microscopico · Elettrocardiogramma dinamico ( 1 volta/anno) · Elettrocardiogramma ( 1 volta/anno) · Ecocolordopplergrafia cardiaca ( 1 volta/anno) · Spirometria globale ( 2 volte/anno) · Diffusione alveolo capillare del CO ( 2 volte/anno) · Test del cammino (1 volta/anno) · Tomografia computerizzata (TC) del torace (1 volta/anno).

In aggiunta a questi esami, per i pazienti di età superiore ai 70 anni, è previsto un consulto complessivo e una valutazione multidimensionale geriatrica d’equipe (2 volte/anno), mentre per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva è previsto un colloquio psicologico clinico.