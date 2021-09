Liceo Sella, i ragazzi protestano

Dopo le comunicazioni di Provincia e preside, quindi la richiesta di studenti e di famiglie di chiarimenti, ora i ragazzi passano alla linea <dura> e scendono in piazza.

L'appuntamento è per domani mattina alle 10 davanti al palazzo della Provincia, ora sede anche della segreteria della scuola.

In particolare, i ragazzi chiamano quante più persone possibili a protestare e specificano che lo fanno per chiedere modalità e tempistiche della costruzione della tendopoli sostitutiva di cui si è parlato e certezze sul rientro sicuro a scuola. <La priorità è quella di non ridurci di nuovo in Dad -, concludono nel loro appello i ragazzi-, venite numerosi ragazzi! È il nostro futuro, riprendiamocelo!>