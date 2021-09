Cerrione, al via lavori antisismici e riqualificazione energetica alla Scuola dell'Infanzia

Nel comune di Cerrione sono iniziati i lavori di ristrutturazione, adeguamento antisismico, messa a norma e riqualificazione energetica della Scuola dell'Infanzia di via Kennedy.

“Un intervento che rientra nel bando promosso dalla Regione Piemonte del maggio 2018, con la programmazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il dicastero dell'Istruzione – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola – Si vuole migliorare la capacità strutturale dell'edificio, le performance energetiche e adeguare la tipologia impiantistica ai fini dell'eliminazione dei rischi e dell'aumento di confort all'interno del complesso insieme alla riduzione dell'impatto ambientale”.

Per il primo cittadino di Cerrione l'obiettivo è “l'ottenimento di una struttura connotata da un alto livello qualitativo e prestazionale sotto il profilo di contenimento dei costi gestionali, perseguito attraverso scelte volte al risparmio energetico, e nell'ottica di ottimizzazione degli investimenti. Colgo l'occasione per ricordare alle famiglie che per l'anno scolastico 2021/22 la Scuola dell'Infanzia sarà ospitata nell'edificio scolastico di via Adua in un'ala riservata”.