Borriana, Fratelli d'Itala interroga sul bando europeo per i piccoli comuni

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso un bando europeo per il rafforzamento della capacità amministrativa, rivolto ai comuni italiani con meno di 5000 abitanti, che rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e capacità istituzionale 2014–2020 - Progetto rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni

Tenuto conto che che il PON finanzia gli interventi volti a promuovere la modernizzazione del sistema amministrativo con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione dei processi e dei servizi verso i cittadini e le imprese, a Borriana, il gruppo di Fratelli d'Italia, minoranza in consiglio comunale formata da Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio, e Giuseppe Birocco, ha presentato un'interrogazione (per la quale chiede risposta scritta e orale) con cui chiede a sindaco ed assessore competente se hanno presentato un progetto relativo a quanto indicato in oggetto.