Al Mercato europeo solo con Green pass e mascherina

Dopo un anno di pausa per l'impossibilità di organizzarlo per l'emergenza Covid, torna il mercato europeo a Biella, giunto alla 11° edizione. Circa un centinaio gli espositori che vi prenderanno parte, oltre a un 10% di operatori locali se interessati a prendervi parte. Cornice dell'evento saranno sempre i giardini Zumaglini e aree limitrofe (piazza Vittorio Veneto e Viale Matteotti). Organizzatrice della kermesse come sempre Fiva Ascom. Per legge, sarà però possibile camminare per le vie del Mercato solo con il Green Pass a chi è richiesto per legge e si dovrà anche indossare la mascherina.

<Si tratta di una kermesse di una certa portata – spiega l'assessore al Commercio Barbara Greggio – e per legge, visto che non è possibile contingentare gli ingressi, è possibile parteciparvi solo con questi limiti. Non si può fare diversamente>. Per chi verrà trovato non in regola scatteranno dunque le sanzioni dovuteZ>.

Bolle di Malto per quest'anno non avrà luogo. Non per scelta del Comune, però. <Non siamo noi che organizziamo l'evento – continua l'assessore - . E gli organizzatori ci hanno fatto pervenire una lettera in cui spiegano chiaramente che non riescono perchè è molto complesso per via del Covid. Non ci permetteremo di scegliere un evento piuttosto che un altro come qualcuno sostiene, non avrebbe senso>.