Stefano Velatta si racconta a Newsbiella:“Dopo un anno è mezzo di assenza ho ricominciato a correre”

Grande soddisfazione per Stefano Velatta nella mezza maratona di 20.5km di domenica 5 settembre. Alla “Corri in Collina” a San Damiano d’Asti, il maratoneta biellese è arrivato 4° assoluto e 1° di categoria con un tempo di percorrenza di 1 ora e 15 minuti.

Percorso durissimo tra colline e sterrati, Velatta aveva già vinto l’edizione del 2017 con un tempo analogo: “Sono molto soddisfatto e contento, dopo un anno e mezzo di assenza e diversi mesi fermo per infortunio, non mi sarei immaginato di andare così forte. Ora sono molto più fiducioso per le prossime gare. Sono solo due mesi che corro seriamente dopo gli infortuni, per me oggi è come aver vinto la gara”.