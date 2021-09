Riprende l’attività agonistica con primi successi per Bi Roller Pattinaggio Biella

Domenica 5 settembre si è svolta la 2° edizione del Trofeo Stefano Peveri a Cremona che ha visto impegnati 6 atleti Bi Roller: Andrea Mazzola, R12, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi, Ragazzi, Dora Ferretto, Susanna Rocchetti e Achille Sangiorgi, Allievi.

Ottimi risultati per tutti e soddisfazioni anche per chi da poco si cimenta nelle gare. Alla mattina hanno iniziato le Allieve e si è distinta Susanna Rocchetti conquistando, grazie a 5 punti e un buon piazzamento sul traguardo finale, un ottimo 4° posto nella gara 5000 a punti. Ottima anche la performance nella gara sprint da 60 metri dove l’atleta è passata alla manche della semifinale e ha chiuso in 6° posizione. In combinata è stata premiata in 5° posizione. Buona prestazione anche per Dora Ferretto che è arrivata 12° nella gara lunga.

Nella tarda mattinata è stata la volta delle rispettive categorie maschili: Annibale Sangiorgi ha fatto un tempo davvero ottimo nella gara sprint da 60 metri che gli ha consentito di passare alla manche di semifinale, chiudendo poi in 6° posizione. Nella gara lunga da 3000 metri punti, a causa di qualche errore nella gestione della gara, non è riuscito a dare il meglio di sé e ha chiuso in 8° posizione. Ottima performance invece nella gara lunga 3000 a punti per Michele Rocchetti che, correndo con la grinta che lo contraddistingue, ha conquistato il 7° posto.

Un po’ sfortunato Achille Sangiorgi che nella gara lunga 5000 a punti ha conquistato due ottimi punti ma nel rettilineo finale non è riuscito ad esprimersi al meglio, rimanendo bloccato tra due avversari che non gli hanno consentito lo sprint finale, e ha chiuso al traguardo in 6° posizione; nella sprint da 60 metri invece ha sfiorato per pochissimo il passaggio alla manche di semifinale e ha chiuso al traguardo con l’8° tempo.

Nel primo pomeriggio è stata la volta della categoria R12 e Andrea Mazzola ha conquistato un ottimo 12° posto nella gara sprint da 60 metri. Grazie alla possibilità di creare squadre miste con atleti provenienti da diverse squadre, tutti gli atleti Bi Roller si sono anche espressi nella Americana Team Sprint. I risultati migliori sono stati ottenuti da 2 squadre che si sono qualificate al 5° posto: gli R12 con Andrea Mazzola che ha fatto coppia con Filippo Ravelli, atleta dell’ASD Inline 360, e gli Allievi con Achille Sangiorgi che ha corso insieme ad Alessio Mannai, velocissimo atleta del Flash Skate Villasor. Michele Rocchetti ha corso con Paolo Di Giampaolo Terracchio, atleta del HP Savona Inline e Annibale Sangiorgi insieme a Gaudenzio Dondo, atleta dei Savonesi, mentre le due allieve Bi Roller Susanna Rocchetti e Dora Ferretto hanno corso insieme. Il prossimo appuntamento di gara sarà per il prossimo week end con il 23° Trofeo La Torr a Merate.