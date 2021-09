Biella Corse, nuovo successo per la coppia Nicelli-Pieri: gara sfortunata per Romagnoli-Rubinelli

Risultato eccezionale per il pilota Davide Nicelli e il navigatore Biella Corse Tiziano Pieri che, al 44° Rally 1000 Miglia si sono nuovamente aggiudicati la prova valida per il Clio Trophy Italia, il monomarca promozionale di Renault Italia. Nicelli-Pieri che, con la loro piccola Renault Clio 1600 R1 si sono piazzati al 32° posto assoluto, trentunesimi di gruppo R e primi della classe R1, hanno infatti fatto segnare il miglior tempo in tutte le prove della gara, chiudendo con 45 secondi di vantaggio sul primo degli avversari. Così facendo si sono aggiudicati, con una gara di anticipo (dal momento che hanno concluso al primo posto tutte le precedenti prove del monomarca), l’edizione 2021 del Clio Trophy Italia.

“Siamo veramente contenti di questo risultato. Abbiamo vinto tutte le prove e il Trofeo, per noi questa è stata davvero una grande stagione!” ha commentato al termine Tiziano Pieri. “D’accordo con Davide, vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a raggiungere questo traguardo e poi i nostri sponsor, la HK Racing e, naturalmente, Biella Corse!”. L’ultima gara del Clio Trophy Italia 2021, con l’incoronazione finale di Davide e Tiziano, si correrà a Verona dove, dal 7 al 9 ottobre, è in programma il 39° Rally Due Valli.

Tornando al 1000 Miglia, si è invece conclusa male la prova di Federico Romagnoli e Monica Rubinelli che, con la loro Toyota GR Yaris R1T 4x4, non sono riusciti a terminare positivamente una gara che era iniziata nel migliore dei modi. Erano infatti passati al comando nella terza speciale, chiusa con il miglior tempo; poi però, ostacolati in prova dall’incidente che ha fermato la vettura che li precedeva, si sono ritrovati, al termine della quinta prova speciale della gara, al fondo della classifica e a nulla è servito ricorrere alla Direzione Gara. Davvero un peccato! Anche per la GR Yaris Rally Cup la prossima prova sarà il Rally Due Valle, che si correrà a Verona all’inizio di ottobre.

Buone notizie, per Biella Corse, dal 36° Rally Città di Torino, anche questo corso questo fine settimana, venerdì 3 e sabato 4 settembre 2021. Nella Regolarità Sport David De Faveri e Marco Blotto, con la loro Peugeot 205 Rallye, hanno chiuso al settimo posto assoluto, secondi nella classifica della seconda divisione. “Siamo molto contenti” hanno commentato al termine “perché ci siamo divertiti e, anche questa volta, siamo tornati a casa con una coppa!”. Nel Rally Storico il navigatore Biella Corse Stefano Bruno-Franco, in gara in coppia con il pilota Sandro Rossi su di una Renault 5 GT Turbo J2, ha chiuso al sesto posto assoluto, primo nella classifica della classe 4 J2 N > 2000. Nel Rally per vetture moderne, infine, il pilota Roberto Totino e il navigatore Ilvo Rosso, in gara con una Renault Clio Williams N3, hanno terminato la gara al 92° posto assoluto, ventisettesimi di gruppo N e sesti di N3.