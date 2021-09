Valdilana: Un contest di pittura dedicato al territorio

Domenica 12 settembre il Centro Zegna di Trivero ospiterà l’evento “Sguardi al centro”, un contest di pittura dove i partecipanti saranno chiamati a creare opere dedicate al paesaggio o ad un particolare del Centro.



La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 16 ed ogni pittore potrà scegliere liberamente in quale angolo posizionarsi per elaborare la sua rappresentazione. La premiazione dei primi 3 classificati è prevista per le ore 17. Per info e iscrizione (gratuita e da effettuare entro mercoledì 8): info@ilprismatrivero.it.