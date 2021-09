Summer Jump a Gli Orsi fino a fine mese

I più piccoli hanno tempo ancora fino al 26 settembre per saltare sui tappeti elastici del Summer jump: l’area divertimenti allestita nella piazza esterna dello shopping center che ha già coinvolto e fatto divertire oltre 4.000 bambini.

Per accedervi è necessario presentare alle hostess uno scontrino del giorno in corso con un importo minimo di 1 euro e partecipare al concorso salta e vinci. Dopo essersi registrati, i giocatori parteciperanno a un coinvolgente gioco su tablet. In palio tanti buoni spesa da 10 euro cadauno, spendibili presso tutte le attività del parco commerciale (Ipercoop, bar, ristorazione, negozi della Galleria) fino al 10 ottobre.

Ecco gli orari di apertura dell’attrazione e del relativo concorso: dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 20; venerdì dalle 16 alle 21; nel weekend dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21.