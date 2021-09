Le prossime iniziative del Giardino Botanico

(E)STATE A OROPA 2021

Sabato 11 settembre (E)state a Oropa2021, programma di animazione naturalistica e culturale promosso ed organizzato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV, con la collaborazione dell’Amministrazione del Santuario di Oropa, Fondazione Funivie e il sostegno della Città di Biella - Assessorato alla Cultura finisce con un’ultima occasione per seguire una visita alla Basilica Superiore del Santuario di Oropa, teatro della recentissima Va centenaria Incoronazione.

La guida condurrà i visitatori nel cuore della storia della Basilica Superiore, che è la storia di progetti grandiosi, di architetti, ma soprattutto di persone. Ritrovo presso la Basilica Superiore alle ore 15:00 (Negozio articoli ricordo)

(Informazioni e prenotazioni sul sito web: www.santuariodioropa.it)

LABORATORI E VISITE GUIDATE

Il mese di settembre, il Giardino Botanico sarà aperto il sabato e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con orario continuato. (vedi sito web: www.gboropa.it/Giardino/Programa.htm)

Ogni domenica alle ore 15 una visita guidata al Giardino (costo incluso nel biglietto d’ingresso).

Scuole, Centri Estivi e Gruppi organizzati potranno sempre chiedere informazioni per le visite in altri giorni e orari prenotaando al: tel. 015.2523058

NEL REGNO DEI FUNGHI:

corso di avvicinamento alla Micologia e Mostra Micologica della Valle Oropa

La Green School parte con il primo corso, progetto nato da un Bando della Regione Piemonte (Direz. Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) ha permesso la creazione presso UPBEduca di Biella di un dipartimento del verde: un luogo di formazione, di ritrovo, di scambio ma anche di intrattenimento per diffondere la cultura delle piante, del verde e dell'ambiente...

Con il sostegno e la collaborazione dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore », di Fondazione CRB » e come annunciato nel webinar effettuato lo scorso 27 marzo, partirà sabato 11 settembre grazie al prezioso supporto del Gruppo Micologico Biellese.

Lo scopo del corso è quello di favorire un approccio diretto ed intenso con l'ambiente per le persone che desiderano vivere il paesaggio in una dimensione diversa e più interessante.

Attraverso la Micologia, fornendo nel contempo gli strumenti e le conoscenze giuste e basilari, si aiuta la comprensione della natura e, ovviamente, anche a salvaguardarla. Senza dimenticare la salute delle persone che troppo spesso si avventurano nella raccolta di funghi senza avere le giuste conoscenze...

Il corso è completamente gratuito e per partecipare occorre aderire all'Università Popolare Biellese (UPBEduca), attraverso il modulo di pre-iscrizione reperibile sul lsito web del Giardino Botanico di Oropa (www.gboropa.it)

La prima lezione sarà anche possibile assistere in streaming, l’altra sarà effettuata in presenza (ma all’aperto) presso il Giardino Botanico a Oropa.

Per la lezione in presenza di sabato prossimo, si applicano quindi le recenti normative anti COVID 19 per cui sarà necessario esibile il gree-pass.

Il programma del Corso

Sabato 11 settembre 2021 (ore 15:00 – 17:00) presso Cascina Emilia del Parco Burcina e in streaming online sulla piattaforma Google Meet

• La biodiversità: a che punto siamo;

• Il regno dei funghi;

• Cosa sono i funghi, il ciclo biologico e i sistemi nutrizionali;

• Sistematica, morfologia e caratteristiche distintive.

Sabato 18 settembre 2021 (ore 15:00 – 17:00) presso Giardino Botanico di Oropa

• La classificazione dei funghi superiori;

• Esercitazioni di classificazione.

Domenica 19 settembre 2021 al Giardino Botanico di Oropa

• 12^ Mostra Micologica della Valle Oropa.

Info/Prenotazioni

(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it