A Cossila San Grato l’incontro con gli artisti della Quinta Centenaria Incoronazione

La stagione del centro estivo di Cossila San Grato si concluderà, venerdì 10 e domenica 12 settembre, con la celebrazione della festa patronale del paese.



La prima giornata sarà dedicata ai ragazzi e l’oratorio sarà aperto dalle 09:30 alle 16, in programma vari giochi e il pranzo offerto dallo stesso oratorio. Alle ore 21 ci si ritroverà in chiesa per l’incontro “La corona e il manto” con Luca Cavalca (artista delle Corone) e Alessandra Alberto (ideatrice del manto della misericordia della Quinta Centenaria Incoronazione).



La mattinata di domenica 12 vedrà protagonista la consueta Santa Messa delle ore 11 e il successivo aperitivo in piazza. Si proseguirà, alle ore 12:30, con il pranzo della patronale ad offerta libera e prenotazione obbligatoria entro giovedì 9 settembre, l’accesso sarà gestito secondo le normative anti Covid.

L’evento si concluderà alle ore 16:30 con l’estrazione della lotteria. Sospesa invece la Messa delle ore 18.