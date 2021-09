Storie di Piazza torna in scena tra passeggiate e spettacoli al Museo del Bramaterra

Un nuovo appuntamento con i mercati e il divertimento con Storie di Piazza aps e i Mercati del ‘900 con lo spettacolo Il Mercato del vino, questa volta a Casa del Bosco (frazione di Sostegno) località in cui ha sede il piccolo Museo del Bramaterra che custodisce i segreti dell’eccezionale vino prodotto in quella zona, un allestimento con le tradizioni vitivinicole dei 7 paesi del Bramaterra, strumenti di lavoro e i documenti dell’epoca in cui il vino è stato riconosciuto come doc, foto, pannelli, ciclo della vite, malattie, caratteristiche del terreno ma anche il diorama del bacino della Valle della Gallina, con relativa ricerca trentennale per la prevenzione delle alluvioni.

Il Museo gode di una splendida posizione tra le vigne e ha all’interno un piccolo cortile verde da cui partirà l’evento spettacolare, con la narrazione delle leggende mitologiche del vino. Successivamente il percorso di snoderà sui sentieri del Bramaterra (uve Nebbiolo, Cratina, Bonarda, Vespolina) per arrivare nel cuore dei vigneti, in una radura affacciata sulle dolci e succose colline delle Rive Rosse, in cui oltre ad ascoltare le storie dei nostri attori mercatari, sarà possibile degustare alcuni prodotti locali con l’Associazione interprovinciale vitivinicoltura di pregio collinari del Bramaterra e Lessona.

L’evento è inserito nel programma Storie Biellesi 2021 con il contributo della Rete Museale Biellese e le Fondazioni CR Biella e CR Torino, il patrocinio della Provincia di Biella, ATL e il Comune di Sostegno. La partecipazione è ad offerta libera. Per partecipare non occorre green pass essendo svolto all’esterno ma è necessario prenotare per le diverse partenze a partire dalle 15, con il pubblico che verrà diviso in gruppi e assisterà all’azione narrativa dei mercanti che interpreteranno le storie e i canti di un’epoca che è stata individuata come post bellica, prima degli anni ’50, momento in cui si rifletteva su come ripartire, storia che ha diverse analogie con la contemporaneità. La visione dei Mercanti è umana, solidale, ricca di possibilità di interazione sia con il pubblico che tra le diverse categorie di mercanti coinvolti. L’improvvisazione e il gioco teatrale generano sempre nuove prospettive e visioni. L’idea è quella di proporre divertimento e soluzioni in cui le relazioni possano brillare per umanità, speranza di futuro, ottimismo e bellezza.

Quali personaggi? L’acciugaio canterino della Valle Maira (Salvo Montalto attore e cantante), le formaggiaie locali e … straniere (Cristina Colonna e Erika Borroz), le immancabili artiste di strada e il loro canto (Noemi Garbo e Lavinia Pizzo), gli irresistibili salumai Cerruti (questa volta oltre ai coniugi Luisa Trompetto e Alberto Fante, comparirà la figlia, Giada Acquadro) a cui si aggiungeranno il mulitta e le sue storie (Luciano Tomasoni), le granaglie e la polenta di Francesco Logoteta e la narrazione sul vino di Fernanda Gionco e Gaia Brunialti, accompagnate dall’arpa di Elena Straudi. I testi sono di Renato D’Urtica e Manuela Tamietti. I costumi di Laura Rossi e gli oggetti di scena di Franco Marassi. La regia è di Manuela Tamietti. Obbligo di prenotazione al Comune in orario ufficio 015/762903 o info@storiedipiazza.it

Nello stesso giorno sarà anche possibile affrontare un’escursione, sin dal mattino con partenza alle ore 9 dal Museo, con un percorso più impegnativo di circa 13 km inserito nel progetto Attaccafili della Rete Museale Biellese, dal titolo Rosso è il colore, tra Rive Rosse e Bramaterra condotto da Alessandro Zonari. Aperta a massimo 15 patecipanti necessita di prenotazione 347 2454481 e abbigliamento adeguato. La passeggiata condurrà ad ammirare ampi panorami verso la pianura e le montagne circostanti, ma anche ad osservare le ferite causate da recenti incendi che la vegetazione tenta con fatica di rimarginare, a seguire si attraverserà il bosco più rigoglioso e i rii con le fioriture del brugo e l’abbondante presenza di libellule e altri animali. Sosta all’Azienda Agricola Manenti e pranzo al sacco preparato in collaborazione con l’Agriturismo L’Oro di Berta.

Il prossimo appuntamento con Storie di Piazza sarà il 18 settembre al Lanificio Botto con lo spettacolo Ad Alta Voce di e con Roberta Correale e il 19 settembre La Cattiv’ora ed altre storie al Museo della lavorazione del ferro di Mongrando. Seguiteci sul nostro sito www.storiedipiazza.it e sui nostri canali social.