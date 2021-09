Domenica impegnativa per il Soccorso Alpino Piemontese

Giornata impegnativa, ieri domenica 5 settembre, per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. In provincia di Cuneo sono stati effettuati 3 interventi. Il primo lungo il sentiero in discesa dal Monte Vaccia, comune di Vinadio, dove un escursionista ha riportato un infortunio a un arto inferiore ed è stato recuperato dall'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese. In seguito un mtbiker caduto lungo la strada sterrata per il rifugio Maddalena, comune di Roburent, è stato recuperato, sempre dall'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese, e ricoverato in ospedale con un codice giallo. Infine, l'intervento più complesso si è svolto nel comune di Alto in località Madonna del Lago per un motociclista precipitato in una scarpata dalla strada carrozzabile. L'uomo è stato recuperato in codice rosso dall'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese e ricoverato presso l'ospedale di Pietra Ligure.