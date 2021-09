Dal Nord Ovest - Moto sbanda ed esce di strada: morto il conducente

Un motociclista che stava percorrendo la strada statale 25 “del Moncenisio” è morto questa mattina dopo aver sbandato all'improvviso, perdendo il controllo del mezzo. L'uomo sarebbe deceduto nell'impatto.

Immediato l'intervento dei soccorritori che però non sono riusciti a salvarlo. Al momento la statale 25 è chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza dell’omonimo comune di Moncenisio (km 68,580). Sono al lavoro squadre Anas, l'elisoccorso e le forze dell'ordine per il ripristino della normale circolazione.