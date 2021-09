Si mette alla guida ubriaco e rimane coinvolto in un incidente stradale. È accaduto intorno alle 4 dello scorso 29 agosto a Biella: due auto si sono scontrate in via Dante riportando danni importanti.

Sul posto si sono portati gli agenti di Polizia: entrambi i conducenti non sono rimasti feriti ma uno dei due è stato trovato positivo con un tasso alcolemico di circa 2,64 mg/l. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza, insieme al ritiro della patente e il sequestro del veicolo.