Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada per l’asfalto bagnato, attimi di paura per una 80enne (foto di repertorio)

Verso le 5 e mezza di questa mattina, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, un’ottantenne alla guida della sua utilitaria ha perso il controllo ed è uscita fuori strada a Valle Mosso, nel territorio di Valdilana.

L’anziana, seppur in buone condizioni generali, è stata trasportata al pronto soccorso di Biella, in codice verde, per gli opportuni accertamenti sanitari ed escludere eventuali traumi. Sul posto hanno operato i Carabinieri della Stazione di Coggiola.