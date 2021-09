Ciclista cade in un fosso e finisce in ospedale: forse un improvviso mancamento (foto Studio Fighera)

Verso le cinque di domenica pomeriggio, lungo la Trossi, nel territorio di Villanova Biellese, un sessantenne biellese in sella alla sua bici ha perso il controllo ed è rovinato a terra (leggi qui).

Il malcapitato è stato soccorso dal personale del 118 e dei Vigili del Fuoco e trasportato all’ospedale di Ponderano, dove è stato ricoverato, non in pericolo di vita, per le ferite riportate nella caduta. Sul posto hanno operato i Carabinieri delle Stazioni di Mottalciata e Valle Mosso che hanno provveduto a regolare il traffico durante le operazioni di soccorso ed a effettuare i primi rilievi tecnici.

Al momento pare che l’uomo abbia perso l’equilibrio a causa di un improvviso mancamento, ma i Carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire compiutamente la dinamica del fatto.