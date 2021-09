Ciao Nico, il Biellese si stringe alla sua famiglia nel giorno dell'addio

“Un animatore per sempre. Ciao Nico”. Queste le parole impresse nella maglietta arancione posta sulla bara di Nicolò Sabarino, il ragazzo biellese mancato mercoledì scorso a Cossato in un tragico incidente stradale a bordo della sua moto. Dolore e profondo cordoglio questa mattina, fuori dalla chiesa parrocchiale di Strona, per l'ultimo saluto ad una giovane vita spezzata prima del tempo. Amici, cittadini, autorità e sindaci: tutti stretti in un abbraccio ideale ai familiari dello studente mancato a soli 17 anni.