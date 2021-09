Anziano trovato ferito nei bagni, alla Polizia dichiara: “Aggredito e accoltellato”

Momenti di preoccupazione al centro commerciale I Giardini di Biella. Nel pomeriggio di oggi, 6 settembre, un anziano sarebbe stato trovato all'interno dei bagni con una ferita lieve all'addome.

Agli agenti di Polizia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, l'uomo avrebbe raccontato di essere stato stato aggredito da una persona e colpito con un coltello al termine di un banale litigio.

Sull'effettiva dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle forze dell'ordine. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.