A 10 anni dalla morte, gli amici ricordano Anna Varnero e Marco Lombardi al Rifugio Rivetti

Sono trascorsi 10 anni esatti ma il ricordo di Anna Varnero e Marco Lombardi rivive più che mai nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerli. Nel decimo anniversario della morte avvenuta in circostanze tragiche, gli amici hanno ricordato la coppia con un messa di suffragio e commemorazione al Rifugio Rivetti.

Cordoglio e dolore da parte dei presenti per due giovani vite spezzate prima del tempo. A celebrare la funzione il parroco di San Paolo. I coniugi persero la vita in un incidente in montagna, ad oltre 4mila metri di altezza, durante un'escursione al Dent d'Herens, vicino al monte Cervino, tra Italia e Svizzera. La loro scomparsa aveva profondamente colpito l'intera comunità biellese.